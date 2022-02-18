Завершились медальные старты в очередной соревновательный день Олимпиады-2022 в Пекине. 18 февраля было разыграно 5 комплектов медалей в трёх видах спорта, а в мужском кёрлинге состоялась игра за бронзу.

Наиболее успешно в пятницу выступили спортсмены Норвегии: они завоевали золото, серебро и три бронзы. По общему числу золотых медалей норвежцы побили собственный рекорд — 15 против 14 четыре года назад.

Это позволило Норвегии упрочить лидерство в медальном зачете (15-8-11), уйдя в отрыв от Германии (10-7-5). Немцы сегодня обошлись без наград. Тройку лидеров в медальном зачёте замыкают США.

Сборная России сегодня завоевала одну бронзу — Сергей Ридзик стал третьим в ски-кроссе. В общем медальном зачёте россияне идут на девятом месте с пятью золотыми, 9 серебряными и 13 бронзовыми наградами. По общему числу медалей (27) Россия идёт второй, уступая только Норвегии (34).

Завтрашний день 19 февраля станет предпоследним на Олимпиаде в Пекине. Будет разыграно восемь медалей в восьми видах спорта, а в женском кёрлинге и мужском хоккее состоятся также игры за бронзу.