Киберспортивные турниры PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) привлекают игроков большими выигрышами. Компания-разработчик и спонсоры дают на проведение мероприятий миллионы долларов. Соревнования по PUBG ведутся регулярно.

По данным сайта game-boss, турниром с самым внушительным призовым фондом является PUBG Global Invitational.S 2021 — $7 056 789. Также в тройку вошли PUBG Global Championship 2021 с призовым фондом $ 4 362 831 и PUBG Global Championship 2019 с $4 000 000.

Вспомним и другие турниры PUBG с самым большим призовым фондом в истории. Тогда пандемия коронавируса еще не ухудшила ситуацию для проведения соответствующих мероприятий.

Так, PUBG Global Championship 2019 проходил в период с 8 по 24 ноября 2019 года в Калифорнии. Именно там лучшие команды земли прошли через несколько квалификационных турниров. Затем они сошлись в финальной схватке на 12 картах. Первое место тогда заняла корейская команда из Gen.G. Второе место присвоили Faze Clan. Кстати, за Faze Clan играл российский киберспортсмен Иван ubah Капустин. Бронза была у китайской сборной Four Anrgy Men. В итоге победители получили 2 млн долларов, серебряные призеры — 620 тысяч долларов, а бронзовые призеры — 320 тысяч долларов.

Турнир PUBG Global Invitational 2018 проходил сразу от первого и от третьего лица. На каждый из них потратили по 1 млн долларов. Победители соревнований заработали 430 тысяч долларов. Команды, занявшие второе место, забрали 170 тысяч долларов. А бронзовые призеры — 100 тысяч долларов.

Еще на двух турнирах в свое время разыграли по 500 тысяч долларов США. Это соревнования PUBG Asia Invitational 2019 и PUBG Nations Cup 2019. На PUBG Asia Invitational 2019 состязались лучшие команды из стран Азии. Победила сборная с названием Actoz Stars Red. Они выиграли 250 тысяч долларов. А на PUBG Nations Cup 2019, который является неким Кубком мира, победу одержала сборная России. Наши соотечественники заработали 100 тысяч долларов.