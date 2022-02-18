Российская фигуристка Камила Валиева вернулась в Москву из Пекина после выступления на Зимних Олимпийских игр.

Самолет, на котором находилась россиянка, некоторое время назад приземлился в Москве в аэропорту «Шереметьево», вместе со спортсменкой в Москву прибыли также представители Федерации фигурного катания на коньках России, а также посол сборной России на этих играх, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

На гала-шоу Валиеву не пригласили, поэтому спортсменка могла сразу улететь из Пекина в Москву.

Вчера, 17 февраля, Камила Валиева завершила выступления в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка заняла итоговое четвертое место, поскольку допустила сразу несколько ошибок и падений в произвольной программе. Золото выиграла Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова.