Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева будет представлена к государственным наградам наряду с другими победителями и призерами Олимпиады в Пекине.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ.

«К госнаградам будут представлены все победители и призёры Игр. Валиева является победительницей командного турнира», — заявили в Минспорте.

Напомним, Камила Валиева откатала две программы в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде и принесла сборной максимальные 20 баллов в копилку. Из-за найденной у спортсменки положительной допинг-пробы за декабрь 2021 года награждение медалями командного турнира было отменено до разрешения ситуации с Валиевой. В личном турнире, до которого спортсменку допустил CAS, Валиева заняла 4-е место.