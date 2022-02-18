В официальных социальных сетях Олимпийского комитета России были допущены ошибки в сообщении об итогах короткой программы спортивных пар на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В инфографике с результатами КП у пяти из шести пар были сделаны ошибки в именах. По правилам фигурного катания в паре на первое место ставится фамилия партнерши, а на второе имя партнера. Вместо «Суй/Хань», «Мишина/Галлямов» и «Бойкова/Козловский» в аккаунте написали «Хань/Суй», «Галлямов/Мишина» и «Козловский/Бойкова».

Также в именах двух пар были допущены серьезные ошибки — пара «Тарасова/Морозов» превратилась в пару «Морозова/Тарасов», а фамилии американской пары Алекса Книрим/Брендан Фрейзер были записаны как «Фрейзер/Херим».