Олимпийская сборная Норвегии завоевала уже 15 золотых медалей на зимних Играх в Пекине, установив таким образом рекорд зимних Олимпиад.

Сегодня, 18 февраля, 15-ю золотую медаль в копилку норвежской команды принёс биатлонист Йоханнес Бё, который выиграл масс-старт на 15 километров. В общей сложности Бё увозит из Пекина четыре золотых награды — два личных золота и два — в эстафетах.

На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Норвегия завоевала 14 золотых медалей.

С большим отрывом Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпийских игр. Помимо 15 золотых наград Норвегия также взяла 8 серебряных и 11 бронзовых медалей, в общей сложности — 34 награды, что также является лучшим результатом среди всех сборных на этих Играх.

Россия пока идет на девятом месте с 5-ю золотыми медалями, но по общему количеству уступает только сборной Норвегии.