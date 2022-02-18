Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выиграл большую сумму денег благодаря тому, что сделал ставку на победу Анны Щербаковой в личном турнире девушек на Олимпиаде в Пекине.

Об этом рассказала супруга тренера, продюсер Яна Рудковская в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Мой муж сделал ставку на её победу сегодня, выиграл с коэффициентом 3,86. И на короткую поставил, что она будет второй, и сегодня на победу в Олимпийских играх», — рассказала Рудковская, не став называть конкретную сумму. По словам продюсера, речь идёт о сумме с «шестью нулями».

Напомним, Анна Щербакова показала на Олимпиаде два чистых проката и выиграла золото Игр в личном турнире. Александра Трусова приземлила пять четверных прыжков, но стала только второй.