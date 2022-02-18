Женская сборная Великобритании по керлингу вышла в финал турнира на Зимних Олимпийских играх в Пекине, в драматичном матче вырвав победу у сборной Швеции.

В первом энде британки выиграли со счетом 4:0, в следующем шведки сократили отставание и выиграли 3:0. Перед девятым эндом шведские керлингистки вели в счёте 8:7, однако затем Великобритания победила со счетом 4:0 и имела преимущество в три камня перед финальным эндом.

В десятом энде Швеция сравняла счёт — 11:11, игра перешла в экстраэнд. Шведки допустили ошибку на последнем камне, судьбу матча решали сантиметры.

В финале британские кёрлингистки будут противостоять сборной Японии. В полуфинальной встрече японкам удалось обыграть сборную Швейцарии со счетом 8:6.