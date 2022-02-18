Российские хоккеисты сыграли вничью со Швецией в основное время полуфинального матча на турнире в рамках Зимней Олимпиады в Пекине.

Игра прошла на стадионе «Национальный» в Пекине и завершилась со счетом 1:1, командам предстоит провести 10-минутный овертайм.

В первом периоде команды не забросили ни одной шайбы, а во втором периоде вперёд удалось выйти российской команде благодаря шайбе нападающего Антона Слепышева. Ему ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев.

В третьем периоде шведы смогли вернуться в игру и сравнять счёт. Шайбу забросил Антон Ландер, ему ассистировали Хенрик Тёммернес и Йонатан Пудас.

Обе команды имели возможность реализовать большинство (по две попытки), но сделать этого не удалось.