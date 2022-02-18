Сборная России по хоккею по буллитам обыграла Швецию и вышла в финал мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Игра прошла на стадионе «Национальный», основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Во втором периоде российская команда вышла вперёд благодаря шайбе Антона Слепышева, в третьем периоде шведские хоккеисты смогли сравнять счёт — отличился Антон Ландер.

Десятиминутный овертайм ни к чему не привёл и судьба встречи решилась в серии буллитов.

Антон Слепышев попал во вратаря, Михаил Григоренко также не сумел реализовать буллит. Никита Гусев справился со своим буллитом, Павел Карнаухов попал шайбой в штангу, Егор Яковлев с пятым броском справился. У сборной Швеции Карл Клингберг, однако Лукас Валльмарк свой шанс реализовал, как и Юаким Нордстрём. Хенрик Тёммернес ошибся на четвертом буллите, Антон Ландер попал во вратаря.

После пяти бросков снова ошибку у шведов допустил Клингберг, Гусев тоже допустил ошибку. Валльмарк бросил мимо ворот, Гусев опять не забросил. Решающий точный бросок совершил Арсений Грицюк.

Первым финалистом олимпийского хоккейного турнира стала сборная Финляндии.