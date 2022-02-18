Завершился очередной соревновательный день на Олимпиаде-2022 в Пекине. В пятницу, 18 февраля, были разыграны пять медалей в трёх видах спорта, а также состоялся один матч за бронзу. Спортивные пары в фигурном катании представили короткие программы, а хоккеисты провели полуфинальные игры. NVsport представляет полные итоги соревнований на Олимпийских играх в Пекине 18 февраля.

Фристайл

Единственную медаль России 18 февраля принёс фристайлист Сергей Ридзик. Он занял третье место в состязаниях по ски-кроссу, пропустив вперёд швейцарцев Райана Регеза и Алекса Фиву. Игорь Омелин выбыл в 1/4 финала, а Кирилл Сысоев – в 1/8 финала. Примечательно, что в отборочных стартах Ридзик был одним из худших – 29-е место из 32 участников.

В соревнованиях по хаф-пайпу у женщин победила китаянка Гу Айлин Эйлин. В тройку вошли канадки Касси Шарп и Рэйчел Каркер. Россиянок в финале представлено не было

Фигурное катание

Спортивные пары представили короткие программы. Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Цун Хань установили в прокате новый мировой рекорд, обновив свой же лучший результат почти на два балла. За прокат судьи поставили паре из Китая 84,41 балла. Вторыми идут россияне Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Их прокат судьи оценили на 84,25 балла.

На третьем месте находятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Ещё одна пара из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пока четвёртые (78,59).

Хоккей

Мужская сборная России в напряжённом полуфинале вырвала победу в Швеции в серии буллитов – 2:1 – и вышла в финал. Шайбу у россиян забросил Антон Слепышев, решающий бросок на счету Арсения Грицюка.

Также в финал вышла сборная Финляндии, которая победила Словакию 2:0.

Биатлон

В биатлоне состоялись заключительные гонки – масс-старты у мужчин и женщин. Женский масс-старт выиграла Жюстин Бреза из Франции. На пьедестал вместе с ней взошли норвежки Тирил Экхофф и Марте Ольсбу Ройселанн. Россиянка Кристина Резцова заняла пятое место, Ульяна Нигматуллина – 17-е, Ирина Казакевич – 20-е.

В мужском масс-старте четвёртое золото Пекина взял Йоханнес Бё. Ранее он первенствовал в спринте, а также входил в состав мужской и смешанной эстафетных команд.

Вторым в масс-старте стал Мартин Понсилуома из Швеции, третьим – ещё один норвежец Ветле Кристиансен.

Россияне Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков заняли, соответственно, 15-е, 19-е и 20-е место.

Коньки

Предпоследним стартом в мужских коньках стал забег на 1000 м. Первое место в нём занял голландец Томас Крол. В тройку вошли канадец Лорен Дюбреюль и Хавард Лорентцен из Норвегии. Россияне Виктор Муштаков и Павел Кулижников стали восьмым и одиннадцатым соответственно.

Кёрлинг

В мужском кёрлинге Канада и США провели матч за третье место. Канадцы победили 8:5 и взяли бронзу. Финал между Великобританией и Швецией состоится 19 февраля.

В женском кёрлинге прошли полуфиналы. Япония победила Швейцарию 8:6, а Великобритания в драматичнейшем матче вырвала победу у Швеции.

Первый же энд британки выиграли 4:0, но Швеция уже в следующем энде взяла реванш – 3:0. Перед девятым эндом счёт был 8:7 в пользу шведок, однако Великобритания выиграла его 4:0 и получила комфортное преимущество в три камня. Но в десятом энде Швеция смогла выиграть 3:0 и сравнять счёт 11:11). Всё решил экстраэнд, в котором шведки допустили ошибку на последнем камне, и судьбу второй путёвки в финал решили буквально сантиметры.

Бобслей

В состязаниях женских двоек прошли две попытки. Первые два места занимают немецкие дуэты – Лаура Нольте/Дебора Леви и Мариама Яманка/Александра Бургхарт. Тройку замыкают американки Элана Мейерс и Сильвия Хофманн.

Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных идут девятыми, а Анастасия Макарова и Елена Мамедова – 14-ми.

Завтрашний день 19 февраля станет предпоследним на Олимпиаде в Пекине. Будет разыграно восемь медалей в восьми видах спорта, а в женском кёрлинге и мужском хоккее состоятся также игры за бронзу.