Суббота, 19 февраля, станет предпоследним соревновательным днём на Олимпиаде в Пекине. Будет разыграно восемь медалей в восьми видах спорта, а в женском кёрлинге и мужском хоккее состоятся также игры за бронзу. Представляем полное расписание соревнований на Олимпийских играх-2022 19 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:30. Бобслей, мужчины. Четвёрки, заезды 1-2

В бобслее в борьбу вступают мужские четвёрки. Первый заезд начнётся в 4:30, второй – в 6:05. От России выступят команды Ростислава Гайтюкевича (Михаил Мордасов, Павел Травкин, Алексей Лаптев) и Максима Андрианова (Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев, Дмитрий Лопин).

5:00. Горные лыжи, микст. Параллельные заезды

Смешанные команды горнолыжников вступят в борьбу в 1/8 финала в 5:00 по Москве. В 5:40 состоятся четвертьфинальные заезды, в 6:09 – полуфиналы, в 6:28 – заезд за третье место, а в 6:37 – финал.

Россия на стадии 1/8 финала поборется с Италией.

9:00. Лыжные гонки, мужчины. Масс-старт, 50 км

Самую престижную олимпийскую гонку — лыжный марафон – побежит 61 спортсмен. Из первых шести номеров четыре принадлежат россиянам: Александр Большунов (номер 2), Иван Якимушкин (номер 3), Артём Мальцев (номер 5), Денис Спицов (номер 6). Под первым номером стартует норвежец Йоханнес Клэбо, номер 4 – у его соотечественника Симена Крюгера.

9:50. Кёрлинг, мужчины. Финал, Швеция – Великобритания

Накануне Канада завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место США (8:5). Сегодня кёрлингисты Швеции и Великобритании разыграют между собой золото и серебро.

14:00. Фигурное катание, пары. Произвольная программа

Последние медали в фигурном катании на Олимпиаде-2022 будут разыграны в состязаниях спортивных пар. В короткой программе китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Цун Хань установили новый мировой рекорд, обновив свой же лучший результат почти на два балла. За прокат судьи поставили паре из Китая 84,41 балла. Вторыми идут россияне Евгения Тарасова/Владимир Морозов (84,25).

На третьем месте находятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Ещё одна пара из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пока четвёртые (78,59).

4:30. Фристайл, мужчины. Хафпайп, финал

Заключительные медали во фристайле будут разыграны в мужском хафпайпе. Три финальных попытки намечены на 4:30, 4:58 и 5:25. Россиян в этой дисциплине не представлено.

10:00. Коньки, мужчины. Масс-старт, 1/2 финала

19 февраля состоятся последние забеги в коньках. В мужском масс-старте выступят россияне Даниил Алдошкин (первый полуфинал) и Руслан Захаров (второй полуфинал).

10:45. Коньки, женщины. Масс-старт, 1/2 финала

За победу в женском масс-старте попробуют побороться Елизавета Голубева (первый полуфинал) и Елена Сохрякова (второй полуфинал).

11:30. Коньки, мужчины. Масс-старт, финал

В финальный забег мужского масс-старта выйдут по восемь лучших конькобежцев в каждом из двух полуфиналов.

12:00. Коньки, женщины. Масс-старт, финал

Конькобежки последний раз выйдут на старт Олимпиады в Пекине в полдень по московскому времени.

15:00. Бобслей, женщины. Двойки, заезды 3-4

Бобслеистки разыграют медали в состязаниях двоек. Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных после двух попыток идут девятыми, а Анастасия Макарова и Елена Мамедова – 14-ми.

15:05. Кёрлинг, женщины. Матч за бронзу, Швеция — Швейцария

В поединке за бронзу сразятся кёрлингистки Швеции и Швейцарии.

Финальный матч между Великобританией и Японией пройдёт 20 февраля, в заключительный день Олимпиады.

16:10. Хоккей, мужчины. Матч за бронзу, Швеция — Словакия

Бронзовые медали в мужском хоккее разыграют Швеция и Словакия.

Финальный матч между Россией и Финляндией пройдёт 20 февраля, в заключительный день Олимпиады.