Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о выступлении спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

С сезона-2021/22 Тарасова/Морозов тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Слова Лайшева цитирует портал Sport24.

«Такой безупречный прокат и результат Тарасовой и Морозова — показатель гениальности Тутберидзе. У этой пары явный прогресс, переход в «Хрустальный» оправдался», — сказал Лайшев, отметив, что тренер взялась за пару обдуманно, сделала им предложение, хотя долго не решалась.

По мнению Лайшева, весь тренерский штаб, который работает с Тарасовой/Морозовым, показывает, что эти тренеры лучшие в своем деле.

«Тарасовой и Морозову и другим нашим парам желаю удачи в произвольной программе. Успехов им и чистого катания. Будем верить в положительный исход», — сказал Лайшев.

Напомним, Тарасова/Морозов идут вторыми после короткой программы, проигрывая китайской паре Вэньцзин Суй/Хань Цун менее 0,2 балла.