Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о том, повлияла ли на нее ситуация с допинг-скандалом вокруг спортсменки из ее же группы Камилы Валиевой.

«Пока еще даже понимания не пришло, что случилось», — отметила фигуристка в олимпийском лайве на сайте Первого канала. По словам Щербаковой, после своего проката она сидела погруженная в свои мысли и пыталась убедить себя, что только что откатала произвольную программу на Олимпиаде.

Параллельно с этим Щербакова смотрела прокат Камилы Валиевой и переживала за нее, понимала ее чувства, как спортсменка, когда не пошел первый же прыжок в прокате.

«До соревнований я была настолько сконцентрирована на своих прокатах, переживаниях и проблемах, что полностью погрузилась в это», — отметила Щербакова, отметив, что очень долго шла к этому моменту, и ситуация в Валиевой на ней никак не отразилась — она как готовилась к выступлениям, так и продолжала это делать.