Российский хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о победе фигуристки Анны Щербаковой в личном турнире женщин-одиночниц на Зимних Олимпийски играх в Пекине.

В эфире «Олимпийский Live» на сайте Первого канала Глейхенгауз отметил, что лучшее чувство — это когда спортсмен выходит на лед и чисто исполняет свою программу, и все понимают, что лучше в данный момент сделать было нельзя.

«Я был горд, что именно сегодня и сейчас это было идеальное катание, оно случилось на Олимпиаде», — сказал Глейхенгауз.

Напомним, по короткой программе и по произвольной программе Анна Щербакова стала второй, однако в сумме её баллов хватило для первого места. На втором месте расположилась Александра Трусова.