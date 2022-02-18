Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова ответила на вопрос, что значит для нее фигурное катание и будет ли она продолжать карьеру после Олимпиады.

«Я не могу найти минусы в том, что я занимаюсь фигурным катанием», — сказала Щербакова, отметив, что занятия фигурным катанием дарят путешествия, поездки на международные старты, внимание людей.

«В столь юном возрасте мы нашли дело, к которому лежит душа, это большое преимущество, что мы все еще в поиске, а знаем, что фигурное катание — это то, что мы выбрали по жизни», — отметила фигуристка, добавив, что пока ей тяжело сказать что-то точное о долгой карьере в профессиональном спорте.

«Пока я готова продолжать кататься профессионально, а потом моя жизнь все равно будет связана с фигурным катанием», — рассказала Щербакова.