Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о словах главы МОК Томаса Баха о поведении тренера Этери Тутберидзе после проката российской фигуристки Камилы Валиевой, а также о том, что МОК не должен защищать фигуристку.

Слова Позднякова цитирует портал Sport24.

Поздняков отметил, что в речи Баха много неоднозначного и не со всем можно согласиться. Глава ОКР согласился с высказыванием президента ФФККР Александра Горшкова насчёт того, что Валиева подверглась травле со стороны западных СМИ и взрослых людей.

«15-летняя девочка подвергалась травле взрослых. Почему на это не реагируют представители МОК, вызывает большой вопрос», — отметил Поздняков.

Напомним, Томас Бах на пресс-конференции отметил, что Этери Тутберидзе очень холодно приняла Валиеву после неудачного проката в личном турнире.