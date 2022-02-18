Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на пост в её поддержку от Александра Жулина после критики со стороны главы Международного Олимпийского комитета Томаса Баха.

В своем «Инстаграме» Жулин высказался в защиту Тутберидзе и её методов работы, Этери Георгиевна отреагировала в комментариях.

«Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала Тутберидзе.

Напомним, ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что не МОК должен заниматься защитой российской фигуристки Камилы Валиевой, которая проходит в статусе «защищенного лица» по своему допинг-делу, а также критически высказался насчет поведения Тутберидзе после проката Валиевой в личном турнире.