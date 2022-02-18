Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал в интервью «Москва-24» о том, какие показатели артериального давления являются критическими.

Специалист отметил, что артериальное давление (или АД) человека в здоровом состоянии устанавливается на отметке 120 на 80 мм рт. ст, при этом незначительные отклонения от нормы не опасны, если человеку не становится плохо.

При этом чем выше поднимается артериальное давление, тем выше становится риск возникновения инсульта или инфаркта у человека. По словам Хухрева, повышение давления также связано с ухудшением питания мозга и других органов-мишеней: почек и сердца.

Опасность для жизни, по словам врача, составляет показатель 180 мм рт. ст и выше, при таком давлении необходимо в срочном порядке обратиться за врачебной помощью.