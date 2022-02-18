Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Франции Люка Пуи и вышел в полуфинал турнира АТР в Марселе.

Матч состоялся на центральном корте комплекса «Пале де Спортс» и продлился три партии. Счёт в матче 6:3, 1:6, 6:2 в пользу Рублёва, спортсмены провели на корте 1 час и 43 минуты.

Семь эйсов и две двойных ошибки в этом матче сделал Рублёв, его оппонент шесть раз подал навылет, а также допустил три двойных ошибки.

Рублёв занимает 7-е место в рейтинге 52 недель АТР, Люка Пуи — 154-е место.

В полуфинале турнира АТР в Марселе Андрей Рублев сыграет с ещё одним представителем Франции — Бенжаменом Бонзи, который сумел обыграть другого россиянина Аслана Карацева. Игра состоится завтра, 18 февраля.