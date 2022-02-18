Бывший тренер сборной России по футболу, наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о результатах женского турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

Слова Черчесова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Очень рад, что на пьедестале сразу две наши девочки. Хотя и жаль, что не все три, конечно. Камила Валиева не просто талант, а ещё и настоящий спортсмен, боец», — отметил Черчесов, подчеркнув, что хочет верить в то, что Валиева ещё возьмёт своё, и то что не убивает людей, делает сильнее.

Тренер отметил, что в прошлом году побывал в Новогорске на тренировке группы Этери Тутберидзе и пообщался с ней. «Сильное впечатление от работы такой классной группы: сочетание таланта, дисциплины и характера выдающихся фигуристок», — отметил Черчесов.