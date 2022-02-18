Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поддержала тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе после критических высказываний со стороны главы МОК Томаса Баха.

Слова Покровской цитирует ТАСС.

«Как можно тренера вообще критиковать? Это все равно что лезть в семью и начинать копаться, что там у них происходит. Тутберидзе своим фигуристкам как мать», — отметила Покровская, подчеркнув, что не нужно критиковать человека, который готовил спортсменок к старту и переживал все вместе с ними.

«Тутберидзе – умный хороший тренер, и я считаю, что они должны сами разобраться в том, что у них там происходит. Так нельзя, почему всегда тренер виноват?», — сказала Покровская, подчеркнув, что люди все разные, и в этом вопросе она выступает за тренера.