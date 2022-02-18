Российская фигуристка, серебряный призер ЧМ в женском одиночном катании Алена Леонова стала мамой. Информация об этом появилась в официальном «Инстаграме» федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Сообщается, что фигуристка родила мальчика сегодня, 18 февраля.

«Мама — важнейший статус в жизни женщины. Наши искренние поздравления!», — говорится в сообщении.

Напомним, Алена Леонова официально завершила спортивную карьеру в 2021-м году, не соревновалась с 2019-го. В последние годы она занималась постановкой программ для других фигуристов, в частности, сделала две олимпийских программы для фигуристки Анастасии Губановой, представляющей Грузию.

Мужем спортсменки является фигурист-одиночник Антон Шулепов, он также завершил спортивную карьеру в прошлом сезоне.