Американский фигурист, олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Нейтан Чен не будет принимать участие в выставочном турнире «Кубок Первого канала» в Сочи.

Об этом сообщила менеджер спортсмена Юки Саегуса.

На один из твитов, содержащих информацию о том, что Чен будет участвовать в Кубке Первого канала, Саегуса ответила «Это неправда».

Ранее во время олимпийского лайва на сайте Первого канала олимпийская чемпионка Анна Щербакова отметила, что на Кубок Первого канала приедет Нейтан Чен. Комментатор Первого канала Павел Занозин согласился со спортсменкой в разговоре и не опроверг эту информацию. Ранее о возможности приглашения Чена на турнир говорила директор дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

Турнир должен пройти на арене дворца спорта «Айсберг» в Сочи с 5 по 7 марта.