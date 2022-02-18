Петербургский нотариус Елена Антонова рассказала о тонкостях, которые стоит участь при составлении завещания. Слова нотариуса цитирует портал «Мойка78».

Специалист отметила, что в начале стоит понять, какой результат наследования был бы желателен для человека, а после этого составить список всего имеющегося значимого имущества, а также того, что еще может возникнуть в будущем. Что-то в списке будет являться личным имуществом, а что-то может быть общим — к примеру, находиться во владении вместе с супругом.

Все имущество необходимо разделить между всеми наследниками, причём лучше стремиться к отсутствию общей собственности, поскольку придётся договариваться о её разделе. «При необходимости, укажите условия наследования, только помните, что каждое условие должно быть проверяемо – наступило оно или нет – на момент открытия наследства (смерти наследодателя)», — отмечает нотариус.