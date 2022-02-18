Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах матча команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса».

Слова Медведева цитирует портал «Матч ТВ«.

Специалист отметил, что хотел бы обсуждать результат по итогам всего противостояния, двух матчей. «Самое главное, что «Зенит» показал, что он в состоянии бороться на равных с «Бетисом», третьей командой чемпионата Испании, – заявил генеральный директор «Зенита».

Напомним, в Санкт-Петербурге «Зенит» уступил «Бетису» со счётом 2:3, в составе «сине-бело-голубых» по разу отличились Артем Дзюба и Малком. Все голы в матче были забиты в первом тайме.

Ответный матч состоится в Севилье на следующей неделе, 24 февраля.