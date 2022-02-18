Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту в полуфинале турнира АТР в Дохе, Катар.

Игра прошла на центральном корте теннисного комплекса «Халифа Интернешнл» и заняла три сета. Счет по партиям 6:2, 3:6, 5:7 в пользу испанского спортсмена. Хачанов и Баутиста-Агут провели на корте почти два с половиной часа.

На счету Хачановв в этом матче 17 эйсов, а также одна двойная ошибка. Также россиянин сумел реализовать всего два брейк-пойнта из 12 имевшихся. Его соперник всего дважды подал навылет за игру, а также допустил две двойных ошибки.

В финале турнира Роберто Баутиста-Агуту предстоит сыграть с теннисистом из Грузии Николозом Басилашвили.

Призовой фонд турнира АТР-250 в Дохе составляет более 1 млн долларов.