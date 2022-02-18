Российский теннисист, 163-я ракетка мира Роман Сафиуллин обыграл четвертую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира АТР в Марселе.

Игра состоялась на центральном корте комплекса «Пале де Спортс» и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Сафиуллина. Спортсмены провели на корте чуть более полутора часов.

За весь матч Сафиуллин выполнил семь эйсов и сделал две двойных ошибки, также россиянину удалось реализовать всего два брейк-пойнта из 13. Циципас смог 11 раз подать навылет, допустил две двойных ошибки на подаче и не реализовал единственный имевшийся брейк-пойнт.

Сафиуллин вышел в полуфинал турнира АТР впервые в карьере. Соперником россиянина станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Илья Ивашко (Беларусь).