На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 19 февраля, будут разыграны заключительные комплекты медалей в фигурном катании.

На льду «Столичного дворца спорта» состоятся выступления спортивных пар с произвольными программами. Начало соревнований назначено на 14:00 по московскому времени.

По итогам короткой программы лидируют представители Китая Вэньцзин Суй/Цун Хань. Они установили новый мировой рекорд в короткой программе — 84,41 балла.

На втором месте пока российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, их результат — 84,25 балла. Третьими идут Анастасия Мишина/Александр Галлямов, они набрали 82,76 балла. Лишь на четвертом месте пока идут Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, они набрали за короткую программу 78,59 балла.