Российский хореограф Илья Авербух высказался об итогах короткой программы на турнире спортивных пар на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Слова Авербуха цитирует Sport24.

«Можно говорить, что Тарасова и Морозов делят первое место с китайской парой. Там почти нет разрыва, что очень хорошо. Поздравляю их с долгожданным чистым прокатом», — отметил Авербух, отметив, что пусть Мишина и Галлямов пока уступают, однако техническая составляющая их произвольной программы может говорить даже о борьбе за золото.

«Не скажу, что китайцам завысили оценки из-за домашней Олимпиады. Они сегодня были тоже великолепны, все справедливо», — подчеркнул Авербух.

Напомним, китайская пара Вэньцзин Суй/Цун Хань с мировым рекордом выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине.