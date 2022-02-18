Главные новости дня из мира спорта в традиционном дайджесте событий за 18 февраля — от NVsport:

Суй/Хань выиграли короткую программу на Олимпиаде с мировым рекордом, Тарасова/Морозов — вторые

Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Цун Хань выиграли короткую программу в турнире спортивных пар на Зимней Олимпиаде в Пекине. За безупречный прокат судьи поставили паре из Китая 84,41 балла (новый мировой рекорд). На втором месте — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, на третьем — Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Россия вышла в финал олимпийского хоккейного турнира, по буллитам обыграв Швецию

Сборная России по хоккею по буллитам обыграла Швецию и вышла в финал мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Игра прошла на стадионе «Национальный», основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе сборной России отличился Антон Слепышев, в составе Швеции — Антон Ландер.

Фристайлист Сергей Ридзик выиграл бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине

Российский фристайлист Сергей Ридзик стал третьим в главном финале ски-кросса на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Спортсмен выиграл вторую бронзовую медаль в своей карьере.

Валиева вернулась в Москву с Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась в Москву из Пекина после выступления на Зимних Олимпийских игр. Самолет с фигуристкой на борту приземлился сегодня в аэропорту «Шереметьево».

Российский теннисист Сафиуллин неожиданно обыграл Циципаса на турнире в Марселе

Российский теннисист, 163-я ракетка мира Роман Сафиуллин обыграл четвертую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира АТР в Марселе. Игра состоялась на центральном корте комплекса «Пале де Спортс» и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Сафиуллина. Спортсмены провели на корте чуть более полутора часов.

Рублев обыграл Пуи и вышел в полуфинал турнира АТР в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Франции Люка Пуи и вышел в полуфинал турнира АТР в Марселе. Матч состоялся на центральном корте комплекса «Пале де Спортс» и продлился три партии. Счёт в матче 6:3, 1:6, 6:2 в пользу Рублёва, спортсмены провели на корте 1 час и 43 минуты.