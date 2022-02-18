На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 19 февраля, состоится предпоследняя гонка в программе соревнований лыжников — марафон на 50 километров свободным стилем у мужчин.

Старт гонки назначен на 9:00 по московскому времени. Все спортсмены стартуют одновременно.

Под первым номером в заявке значится норвежец Йоханнес Клэбо, под вторым — Александр Большунов.

От России на эту гонку также заявлены Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов. Норвежскую команду также будут представлять Шюр Рёте, Ханс Кристер Холанд и Симен Хегстад Крюгер.

Шведскую команду в марафоне представят Калле Халварссон, Йенс Бурман, Вильям Поромяа и Лео Йоханссон.

Отметим, сборная России по лыжным гонкам завоевала на Олимпиаде-2022 три золотых медали, три серебра и две бронзовых награды.