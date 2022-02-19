На Олимпийских Играх-2022 в Пекине завершились соревнования фристайлистов в дисциплине хаф-пайп. Спортсмены разыграли очередной и заключительный комплект медалей в этом виде спорта.

12 участников прошли три попытки, победитель выбирался по лучшему результату. Олимпийским чемпионом стал представитель Новой Зеландии Нико Портеус. Его показатель – 93,00 балла. Второе и третье место распределили между собой американцы Дэвид Уайз (90,75) и Алекс Феррейра (86,75).

Российские фристайлисты не участвовали в этой дисциплине.

В активе национальной команды всего три медали в данном виде спорта. Анастасия Смирнова была третьей в могуле, Илья Буров зашел на пьедестал в лыжной акробатике и Сергей Ридзик также попал в топ-3 в ски-кроссе.