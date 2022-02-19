«Каролина Харрикейнз» провели матч против «Нэшвилл Предаторз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Хозяева льда одержали победу со счетом 5:3.

Гости не смогли прервать серию поражений и довели ее до четырех. Среди голы забили Люк Канин, Филип Форсберг и Таннер Жанно. Российский нападающий Яков Тренин провел на площадке почти 16 минут, но не набрал очков.

В составе «Каролины» три очка набрал форвард Андрей Свечников. Игрок оформил дубль в третьем периоде и вывел команду вперед. Также счет в матче увеличивали Брэди Шей, Еспери Котканиеми и Джейккоб Славин.

Победители встречи идут на втором месте в таблице Западной конференции, «Нэшвилл» входит в топ-5 Востока.