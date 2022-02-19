На зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 19 февраля, лыжники пробегут марафон. Гонка станет заключительным стартом для мужчин на трассе соревнований.

Ранее стало известно, что время начала и дистанция были изменены из-за неблагоприятных погодных условий. Спортсмены начнут забег в 10:00 по московскому времени и преодолеют только 30 километров из 50.

Прямая трансляция мужской гонки доступна на сайте телеканала «Россия-1» по ссылке здесь.

В составе сборной России выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов.

Основными соперниками представителей национальной команды будут норвежцы Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Сьюр Рёте и Ханс Кристер Холунд.

Напомним, Большунов и Клебо завоевали одинаковое количество медалей на соревнованиях в Китае. У каждого из них – по два золота, одно серебро и бронза.