На Олимпийских Играх-2022 в Пекине завершились две попытки в соревнованиях бобслейных четверок. Мужчины определили лидеров перед финальным днем стартов.

Лидером заездов стал экипаж немца Франческо Фридриха в составе с Торстеном Маргисом, Канди Бауэром, Александером Шюллером. Они показали время – 1:57.00.

Лучший российский экипаж занимает седьмое место. Его представляет четверка Ростислава Гайтюкевича и они проигрывают 0,78 секунды.

На восьмой позиции в рейтинге идет экипаж Максима Андрианова. Их отставание составляет 1,12 секунды.

Всего в соревнованиях принимают участие 28 коллективов. Заключительные заезды пройдут завтра, 20 февраля. Начало запланировано на 04:30 по московскому времени.

Напомним, пока российские бобслеисты еще не попадали на подиум на Олимпиаде-2022.