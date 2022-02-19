«Миннесота Уайлд» уступила «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда проиграли со счетом 2:6, потерпев второе поражение подряд.

Первый гол в матче забил российский форвард Кирилл Капризов. На его счету также есть результативная передача. Игрок отличился своей 50-й шайбой в чемпионате и провел свою 100-ю встречу.

В составе «Уайлд» также отличился Матс Цуккарелло.

Среди победителей самым результативным игроком стал Мэйсон Марчмент, в этом матче он сделал хет-трик на гостевом льду. По голу забили Энтони Дюклер, Аарон Экблад и Аарон Экблад. Вратарь Сергей Бобровский спас команду, отразив 24 броска из 26.

«Миннесота Уайлд» находится на второй строчке таблицы Запада, «Флорида Пантерз» возглавляет Восточную конференцию.