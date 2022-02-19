Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала, как смогла поддержать Камилу Валиеву после произвольной программы на Играх. Фигуристка отметила, что им удалось спокойно поговорить друг с другом.

По ее словам, она смотрела заключительный прокат, в котором выступала Валиева. Щербакова не могла оставаться при этом равнодушной.

«Безусловно, если смотрю прокаты девочек после себя, точно так же переживаю эмоции во время их прокатов. С Камилой мы вечером поговорили по душам, все обсудили. Но хочется все-таки оставить это между собой», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Напомним, Валиева стала четвертой в личных прокатах на Играх, а также стала героиней допинг-скандала.