На Олимпийских играх в Пекине сегодня, 19 февраля, в 10:00 по московскому времени дан старт мужскому лыжному марафону.

Спортсмены выйдут на дистанцию в 30 километров. Маршрут был изменен из-за низкой температуры и сильного ветра. Бесплатная прямая трансляция полуфиналов доступна по ссылке здесь.

В составе сборной России выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов.

Основными соперниками представителей национальной команды станут норвежцы Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Сьюр Рёте и Ханс Кристер Холунд.

Финский лыжник Ииво Нисканен пропустит олимпийский марафон.

Напомним, на Играх-2018 в Южной Корее Большунов финишировал вторым в масс-старте. На его счету всего восемь наград.