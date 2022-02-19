Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о решении сократить дистанцию олимпийского марафона с 50 до 30 километров. Наставник раскритиковал утвержденные меры.

Решение о сокращении маршрута было принято из-за неблагоприятных погодных условий. Спортсмены вышли на трассу в 10:00 по московскому времени.

«Отрицательно отношусь к решению организаторов. Дистанция на 50 км предполагает работу на выносливость, на терпение. Для всех погода одинаковая, суперэкстремального ничего нет. Это абсолютно неправильный подход», — приводит слова Бородавко РИА Новости Спорт.

Тренер добавил, что шансы на победу в этой гонке увеличатся у тех, кто не относится к дистанционщикам.

В составе сборной России выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов.