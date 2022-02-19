Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что многократный чемпион мира из Норвегии Йоханнес Клэбо хотел пропускать марафон, пока дистанцию не сократили.

Об изменениях дистанции из-за неблагоприятных погодных условий стало известно сегодня, 19 февраля.

«С одной стороны, ребята не очень довольны, другие команды, кроме Норвегии – тоже. Клебо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км и он сказал, что бежит. Норвежцы уже давали информацию в жюри, что он на 50 км не будет стартовать», – цитирует Вяльбе Матч ТВ.

По ее словам, гонку следовало перенести на завтра, на раннее утро.

Прямая трансляция мужской гонки доступна по ссылке здесь. В составе сборной России выступают Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов.