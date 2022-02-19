Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о будущем победительницы Игр-2022 в женском одиночном турнире Анны Щербаковой. По его мнению, она уйдет из спорта.

17-летняя спортсменка стала олимпийской чемпионкой на турнире в Пекине. Серебро завоевала ее ровесница Александра Трусова. Камила Валиева заняла четвертое место в возрасте 15 лет.

«Думаю, Щербакова не продолжит карьеру, но не сомневаюсь, что Анна проявит себя в других сферах жизни. Не знаю, поверят ли мне Камила и Саша, но в их возрасте спортивная жизнь только начинается. Убежден, что эти фигуристки — не однодневки», – цитирует Плющенко РИА Новости Спорт.

Напомним, сама Щербакова не анонсировала завершение карьеры после соревнований.