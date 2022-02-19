Российский лыжник Александр Большунов продолжает входить в историю мировых лыж. Спортсмен продолжил серию медальных гонок – всего его девять олимпийских дистанций завершились на подиуме. Сегодня Большунов стал трехкратным чемпионом Игр-2022, закончив соревнования золотым марафоном.

Еще накануне лыжник планировал выигрывать 50-километровый масс-старт, но местные низкие температуры и сильные порывы ветра внесли изменения в график чемпиона. Утром, 19 февраля, старт дистанции был перенесен на час, а сам маршрут был сокращен до 30 километров. Фактически лыжники пробежали только 28,4 км.

Известно, что наставники двух сборных команд, России и Китая негативно отнеслись к сокращению марафона. По словам тренера Юрия Бородавко, изменения произошли не в пользу дистанционщиков. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отмечала, что норвежец Йоханнес Клэбо хотел пропускать марафон, пока дистанцию не сократили.

Александр Большунов контролировал всех по ходу гонки: спокойно начинал выбираться из группы и выпускал вперед своих напарников, на 15-м километре лидировал Артем Мальцев.

Затем чемпион разобрался с норвежским соперником на финише. В этом масс-старте в разборке в конце последнего круга успел поучаствовать Симен Хегстад Крюгер. Не Клэбо, а именно Крюгер, пропускавший все остальные гонки из-за коронавирусных ограничений. Пятикратный олимпийский чемпион на 17-м километре отставал уже на минуту, а затем вовсе сошел с дистанции. Провал на дистанции он объяснил расстройством желудка.

На финише Александр Большунов начал уходить от группы, преследовавшие его Иван Якимушкин и Симен Крюгер пытались делить медали, а Артем Мальцев хотел зацепиться за единственный подиум. Не все желания россиян сбылись, но у команды случился золотой дубль и появился самый титулованный спортсмен Олимпиады-2022.

Большунов – король лыж! Теперь уже официально!