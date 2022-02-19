Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо объяснил, почему провалил марафон на Олимпиаде-2022. Клэбо не смог завершить 28-километровую дистанцию, снявшись с гонки.

«Прошлой ночью я почти не спал. Я боролся с расстройством желудка, не знаю, что случилось, — цитирует NRK Клэбо. — Я чаще ходил в туалет, чем спал за последние сутки. Утром я решил не бежать 50 километров. Но дистанцию сократили до 30 (на самом деле до 28), и это уже другая гонка. Поэтому я захотел попробовать. Но не сработало».

Ранее Клэбо на Играх в Пекине выиграл золото в спринте и командном спринте, серебро в эстафете и бронзу в «разделке».