Сразу несколько известных известных людей в мире спорта предложили сделать российского лыжника Александра Большунова знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады-2022. Сегодня Большунов завоевал третье золото Игр в Пекине, победив в лыжном марафоне.

«Думаю, что Большунова надо нашим знаменосцем на церемонии закрытия делать, — цитирует «Спорт-Экспресс» олимпийскую чемпионку в конькобежном спорте, депутата Госдумы Светлану Журову. — Он оправданно не пошел с флагом в начале, так как должен был выиграть первую медаль».

«Александр обязан быть знаменосцем на закрытии Олимпиады, я вам точно это говорю, — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. — Просто так не выигрывают три олимпийских золота. Горжусь этим человеком!»

«Большунова в знаменосцы! Заслужил! — сказал четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. — Имя Александр созвучно со знаменосцем. Меня тоже назвали Александром. И я был знаменосцем в Америке».