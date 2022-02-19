Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко эмоционально отреагировал на победу Александра Большунова в марафоне на Олимпиаде-2022. Большунов выиграл гонку на 28 километров, завоевав третье золото Игр.

«Я очень сильно горжусь Сашей. Все эти золотые медали — результат нашей качественной работы с ним. Звание короля лыж теперь точно за Большуновым! Это никто не оспорит», — цитирует «Спорт-Экспресс» Бородавко.

Также тренер заявил, что Большунов заслужил стать знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр.