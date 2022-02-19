Трехкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов порадовал болельщиков не только яркой победой в марафоне, но и яркой обувью на церемонии награждения. Спортсмен сменил гоночные ботинки на золотую пару.

Россиянин после финиша поспешил готовиться к церемонии на стадионе. Прежде он сменил свою свою обычную обувь на золотые полусапоги. В них же лыжник появился на пьедестале почета.

Вместе с Большуновым в топ-3 вошли россиянин Иван Якимушкин и норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Победитель стал самым титулованным спортсменом на Олимпиаде-2022 в Пекине, завоевав пять новых медалей в Китае. Отметим, что все его гонки на Играх завершилась медалями.