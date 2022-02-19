Бельгийский конькобежец Барт Свингс стал чемпионом Олимпийских Игр-2022 в масс-старте. Спортсмен принес первую золотую медаль в копилку своей страны на этом турнире.

Представитель Бельгии финишировал первым и заработал 63 очка. Второе место занял представитель Южной Кореи Чон Чжэ Вон с 40 баллами, на третью строчку итогового протокола попал его соотечественник Ли Сын Хун (20).

Российский конькобежец Даниил Алдошкин остался пятым с шестью очками. Руслан Захаров не смог квалифицироваться в финал после падения в своем забеге. Он же является единственным медалистом Игр в шорт-треке и конькобежном спорте.

Ранее Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Сергей Трофимов взяли серебро в командной гонке на Олимпиаде-2022.