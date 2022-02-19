Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после победы в масс-старте и подвел медальные итоги Олимпиады-2022 в Пекине.

На прошедших соревнованиях спортсмен пробежал пять гонок и в каждой из них взял медаль.

«Я нереально доволен. Это что-то невероятное – выиграть три золота, серебро и бронзу. Эмоции переполняют. Я даже не могу найти слов. Сидеть здесь и давать интервью после того, как у меня есть три золотые медали – очень круто», – цитирует Большунова Sport24.

Лыжник добавил, что доволен результатом гонки на 200 процентов, а также рад за серебряного призера Ивана Якимушкина.

Напомним, в топ-3 также вошел норвежец Симен Хегстад Крюгер.