Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после победы в масс-старте и подвел медальные итоги Олимпиады-2022 в Пекине.
На прошедших соревнованиях спортсмен пробежал пять гонок и в каждой из них взял медаль.
«Я нереально доволен. Это что-то невероятное – выиграть три золота, серебро и бронзу. Эмоции переполняют. Я даже не могу найти слов. Сидеть здесь и давать интервью после того, как у меня есть три золотые медали – очень круто», – цитирует Большунова Sport24.
Лыжник добавил, что доволен результатом гонки на 200 процентов, а также рад за серебряного призера Ивана Якимушкина.
Напомним, в топ-3 также вошел норвежец Симен Хегстад Крюгер.
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