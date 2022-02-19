Трехкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов рассказал, почему целовал снег после финиша в масс-старте на Играх-2022 в Пекине. Спортсмен завоевал свою пятую медаль на текущих соревнованиях.

Дистанция гонки была сокращена с 50 до 28 километров.

«Я упал чисто поцеловать китайский снег. Я хочу сказать спасибо китайской земле, что она меня так приняла, что я смог стать здесь олимпийским чемпионом. Это невероятно», – приводит слова Большунова «Спорт-Экспресс».

Спортсмен добавил, что он не против нести флаг на церемонии закрытия. После окончания Олимпиады он собирается отдыхать не меньше месяца.

Вторым в масс-старте стал россиянин Иван Якимушкин, третьим был норвежец Симен Хегстад Крюгер.